Стадо слонов застряло в воронке, оставшейся после Вьетнамской войны

Трехметровые стенки воронки, которая была расширена фермерами для хранения воды, оказались неприступными для слонов.

Проблему усугублял тот факт, что грязь, в которой до середины туловища утонули слоны, начала засыхать, сообщается на сайте зоозащитной организации Wildlife Conservation Society (WCS).

Когда фермеры обнаружили застрявших слонов, они обратились в местный департамент окружающей среды, а там уже позвали на помощь WCS.

Спасатели, прибывшие на место, занялись возведением ступеней, с помощью которых животные могли выбраться из ямы. Пока велись земляные работы, другие спасатели поили и кормили слонов. Через несколько часов все гиганты оказались на свободе.