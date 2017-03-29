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20:48 (мск), источник: Noi.md

Возле границы с Молдовой пограничники нашли брошенный самолет (видео)

В Кельменецком районе Черновицкой области, проверяя информацию оперативных сотрудников Госпогранслужбы, пограничники обнаружили в поле на окраине одного из сел самолет Ан-2 с «перебитым» бортовым номером.

Источник: Noi.md

Владельца или пилота самолета пограничники не нашли, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

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Осматривая самолет, они обнаружили, что его бортовой номер замаскирован под другой. Они также выяснили, что заявок на проведение полетов в данном районе не поступало, а разрешение на полеты самолета с указанным бортовым номером не выдавалось.

Кроме того, в реестре гражданских воздушных судов найденный самолет не значится.

Пограничники сообщили об обнаружении самолета Службе безопасности Украины и Нацполиции в Черновицкой области.

В настоящее время правоохранители устанавливают владельца самолета и выясняют все обстоятельства.

Решается вопрос о квалификации данного инцидента по ст. 334 Уголовного кодекса Украины Нарушение правил международных полетов.

Напомним, 8 апреля 2016 года сообщалось, что украинские и польские пограничники отследили легкомоторный самолет, который доставил из Украины в Польшу 50 ящиков с сигаретами.

14 июня 2016 года Сотрудники Службы безопасности и пограничники обнаружили в Волынской области самолет Ан-2, который использовали контрабандисты для доставки товаров в Польшу. Согласно оперативной информации, контрабандисты переправляли в Европу янтарь, сигареты и оружие.

16 июня 2016 года, в рамках проведения операции Рубеж-2016 и мероприятий по противодействию незаконному перемещению сигарет через государственную границу с использованием летательных аппаратов обнаружили очередной самолет типа Ан-2. Самолет обнаружили в районе с. Озеро Киверецкого района Волынской области в 130 километрах от государственной границы.

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