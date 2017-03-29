Возле границы с Молдовой пограничники нашли брошенный самолет (видео)

Владельца или пилота самолета пограничники не нашли, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

В столице появится новая развязка с круговым движением

Осматривая самолет, они обнаружили, что его бортовой номер замаскирован под другой. Они также выяснили, что заявок на проведение полетов в данном районе не поступало, а разрешение на полеты самолета с указанным бортовым номером не выдавалось.

Кроме того, в реестре гражданских воздушных судов найденный самолет не значится.

Пограничники сообщили об обнаружении самолета Службе безопасности Украины и Нацполиции в Черновицкой области.

В настоящее время правоохранители устанавливают владельца самолета и выясняют все обстоятельства.

Решается вопрос о квалификации данного инцидента по ст. 334 Уголовного кодекса Украины Нарушение правил международных полетов.