Возле границы с Молдовой пограничники нашли брошенный самолет (видео)

Владельца или пилота самолета пограничники не нашли, сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Осматривая самолет, они обнаружили, что его бортовой номер замаскирован под другой. Они также выяснили, что заявок на проведение полетов в данном районе не поступало, а разрешение на полеты самолета с указанным бортовым номером не выдавалось.
Кроме того, в реестре гражданских воздушных судов найденный самолет не значится.
Пограничники сообщили об обнаружении самолета Службе безопасности Украины и Нацполиции в Черновицкой области.
В настоящее время правоохранители устанавливают владельца самолета и выясняют все обстоятельства.
Решается вопрос о квалификации данного инцидента по ст. 334 Уголовного кодекса Украины Нарушение правил международных полетов.
Напомним, 8 апреля 2016 года сообщалось, что украинские и польские пограничники отследили легкомоторный самолет, который доставил из Украины в Польшу 50 ящиков с сигаретами.
14 июня 2016 года Сотрудники Службы безопасности и пограничники обнаружили в Волынской области самолет Ан-2, который использовали контрабандисты для доставки товаров в Польшу. Согласно оперативной информации, контрабандисты переправляли в Европу янтарь, сигареты и оружие.
16 июня 2016 года, в рамках проведения операции Рубеж-2016 и мероприятий по противодействию незаконному перемещению сигарет через государственную границу с использованием летательных аппаратов обнаружили очередной самолет типа Ан-2. Самолет обнаружили в районе с. Озеро Киверецкого района Волынской области в 130 километрах от государственной границы.