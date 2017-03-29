Стадион «Зенит-Арена» будет полностью достроен через 2 дня

Стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове будет полностью достроен 31 марта, передает ФАН со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Чиновник рассказал, что через 2 дня, в пятницу, генеральный подрядчик «Зенит-Арены» «Метрострой» должен направить в Ростехнадзор уведомлении об окончании всех строительных работ второй очереди. После этого будет выдан акт, разрешающий эксплуатацию стадиона. Таким образом, государственные контракты будут полностью завершены в полном объеме.

После 31 марта на стадионе продолжится работа по подготовке к Кубку конфедераций 2017 года.