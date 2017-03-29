Улицу Красноармейская в Воронеже перекроют 30 марта

Городские власти перекроют улицу Красноармейская от улицы Фридриха Энгельса до улицы Кольцовской в четверг, 30 марта. Движение будет ограничено с 8:00 до 14:00, сообщила пресс-служба мэрии.

В горадминистрации уточнили, что запрет на движение автотранспорта связан со спилом аварийных деревьев. Мэрия извинилась перед автомобилистами за временные неудобства и попросила автолюбителей заранее выбирать пути объезда.

Городские власти ограничили движение и на улице Фридриха Энгельса в среду, 29 марта. Движение автотранспорта от улицы Феоктистова до улицы Кольцовской запретили с 17:00 до 18:00.