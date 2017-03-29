Движение всех видов транспорта по дублеру Борского моста Нижегородской области будет открыто 30 июля 2017 года. Как сообщает пресс-служба главы региона, об этом губернатор Валерий Шанцев сообщил в ходе выездного совещания на мосту.

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко отметил, что график и объемы работ по открытию моста и завершению строительства транспортной инфраструктуры не вызывают опасений ни по срокам, ни по финансированию. Уже с 15 апреля начнутся работы по укладке асфальто-бетонного покрытия на дорожных участках с Борской стороны.

Кроме того, Александр Герасименко отметил, что завершаются работы по строительству кольцевой развязки на пересечении улиц Сергея Акимова и Карла Маркса.

«На правом берегу в настоящий момент ведутся работы по строительству ограждений тротуаров, нового поста ДПС и работы по организации дорожного движения, устанавливается барьерное ограждение и дорожные знаки, выполняется монтаж шумозащитных экранов для предотвращения негативного воздействия шума от транспорта на прилегающие жилые территории. Также в настоящее время завершено строительство моста через реку Везлома и второго пойменного моста в поселке Неклюдово, завершаются работы на путепроводе транспортной развязки в районе поселке Неклюдово», — сообщил он.

После инспекции строительной площадки объекта глава региона Валерий Шанцев поставил перед подрядчиками, ведущими строительство, задачу уделить особое внимание завершению работ и в первую очередь уровню качества дорожного покрытия.

Как сообщалось ранее, движение для строительной техники по дублеру Борского моста было открыто 4 ноября 2016 года.