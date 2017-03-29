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18:17 (мск), источник: "Российская газета"

В Симферополе началась запись в народную дружину

В Симферополе создается народная дружина, в которую уже записались первые 78 человек. А «Добровольная народная дружина Симферополя уже получила свидетельство о государственной регистрации под номером 1.

Предполагается, что дружинники вместе с участковыми уполномоченными ОВД будут заниматься патрулированием улиц, охраной общественного порядка и фиксацией нарушений. Нормы федерального законодательства предусматривают создание штаба, который займется координацией работы ДНД. И участвовать в деятельности штаба уже изъявили желание пять общественных организаций.

Перед тем, как дружинники выйдут на улицу, Симферопольский горсовет должен принять решение о полномочиях дружинников и зоне их ответственности. А вместе с МВД городская администрация определит места расположения опорных пунктов ДНД и разработает график дежурств.

— В ДНД записались общественники, отставные офицеры, пенсионеры, молодежь, — рассказал первый заместитель главы администрации города Симферополя Александр Овдиенко. — Надеюсь, что ДНД станут настоящим объединением патриотов и кузницей кадров для правоохранительной системы Крыма.

Дружинники будут охранять порядок бесплатно, на общественной основе. Но создание ДНД потребует бюджетных расходов на содержание опорных пунктов, экипировку и знаки отличия общественников. Как пояснил Александр Овдиенко, на ДНД потратят средства, уже заложенные в бюджете города на обеспечение деятельности общественных организаций. Возможны и пожертвования меценатов.

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