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18:18 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму оштрафовали футболистов из Камеруна

Феодосийский городской суд вынес решение о наложении административного штрафа на иностранных футболистов — 15 граждан Камеруна и одного гражданина Бельгии, которые незаконно находились на территории Российской Федерации.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, пограничники выявили нелегалов во время рейда. Оказалось, что они живут в поселке Орджоникидзе под Феодосией. Документы у нарушителей миграционного законодательства были в порядке, однако имеющиеся визы давно просрочены.

Камерунцев передали сотрудникам отдела по вопросам миграции УМВД России в Феодосии для подтверждения их личностей и установления обстоятельств совершения ими правонарушения. В конце концов Феодосийский городской суд принял решение о привлечении их к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ) — штрафу в размере 2000 рублей каждому и самостоятельному выезду с территории РФ в течение 10 дней.

Интересно, что в феврале 2017 года камерунская команда FC Yaounde II Academy принимала участие в Открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза и провела матча с ведущими клубами КФС.

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