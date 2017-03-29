В Крыму оштрафовали футболистов из Камеруна

Как сообщили «РГ» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, пограничники выявили нелегалов во время рейда. Оказалось, что они живут в поселке Орджоникидзе под Феодосией. Документы у нарушителей миграционного законодательства были в порядке, однако имеющиеся визы давно просрочены.

Камерунцев передали сотрудникам отдела по вопросам миграции УМВД России в Феодосии для подтверждения их личностей и установления обстоятельств совершения ими правонарушения. В конце концов Феодосийский городской суд принял решение о привлечении их к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ) — штрафу в размере 2000 рублей каждому и самостоятельному выезду с территории РФ в течение 10 дней.

Интересно, что в феврале 2017 года камерунская команда FC Yaounde II Academy принимала участие в Открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза и провела матча с ведущими клубами КФС.