Посетители зоопарка описали мужчину, причастного к гибели страуса
В Калининграде посетители зоопарка описали внешность мужчины, который предположительно причастен к гибели страуса. Об этом в среду «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
В Калининграде посетители зоопарка описали внешность мужчины, который предположительно причастен к гибели страуса. Об этом в среду «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
Трое очевидцев происшествия рассказали сотрудникам зоопарка, что страуса кормил хлебом высокий седовласый мужчина. Свидетели происшествия также подробно описали спутников этого мужчины.
О гибели молодого страуса в Калининградском зоопарке стало известно в воскресенье. Птица погибла, когда ее кормили посетители. На следующий день сотрудники зоопарка сообщили, что страус потянулся за едой, а потом, испугавшись, ударился головой о поперечную перекладину.
Администрация зоопарка обратилась в полицию, с просьбой помочь в расследовании гибели животного. В