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18:25 (мск), источник: Новый Калининград

Посетители зоопарка описали мужчину, причастного к гибели страуса

В Калининграде посетители зоопарка описали внешность мужчины, который предположительно причастен к гибели страуса. Об этом в среду «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе зоопарка.

Трое очевидцев происшествия рассказали сотрудникам зоопарка, что страуса кормил хлебом высокий седовласый мужчина. Свидетели происшествия также подробно описали спутников этого мужчины.

О гибели молодого страуса в Калининградском зоопарке стало известно в воскресенье. Птица погибла, когда ее кормили посетители. На следующий день сотрудники зоопарка сообщили, что страус потянулся за едой, а потом, испугавшись, ударился головой о поперечную перекладину.

Администрация зоопарка обратилась в полицию, с просьбой помочь в расследовании гибели животного. В пресс-службе УМВД пока не знают, рассматривалось ли это заявление.

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