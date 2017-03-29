Посетители зоопарка описали мужчину, причастного к гибели страуса

Трое очевидцев происшествия рассказали сотрудникам зоопарка, что страуса кормил хлебом высокий седовласый мужчина. Свидетели происшествия также подробно описали спутников этого мужчины.

О гибели молодого страуса в Калининградском зоопарке стало известно в воскресенье. Птица погибла, когда ее кормили посетители. На следующий день сотрудники зоопарка сообщили, что страус потянулся за едой, а потом, испугавшись, ударился головой о поперечную перекладину.