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18:26 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

ГУАД не планирует закрывать на ремонт старый Борский мост и подход к нему в 2017 году

ГУАД не планирует закрывать на ремонт старый Борский мост и подход к нему в 2017 году. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» 29 марта 2017 года.

По информации учреждения, закрытие старого Борского моста после открытия нового на ремонт в 2017 году не планируется. «Технико-эксплуатационное состояние проезжей части моста будет поддерживаться за счет средств, выделяемых на ее содержание», — говорится в сообщении.

Кольцевая развязка на ул. Акимова, которая входит в комплекс объекта мостового перехода через р. Волга, как и вся транспортная развязка, будет запущена 30 июля 2017 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на главу региона, на сегодняшний день борская транспортная система готова на 85%.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александра Герасименко, графики и объемы работ понятны и не вызывают опасений ни по срокам, ни по финансированию, ни по объемам. В настоящее время завершено строительство моста через реку Везлома и второго пойменного моста в поселке Неклюдово, завершаются работы на путепроводе транспортной развязки в районе поселке Неклюдово.

Он добавил, что с 15 апреля подрядчик начнет работы по устройству асфальто-бетонного покрытия на участках реконструкции существующей автомобильной дороги и нового строительства. Завершаются работы по строительству кольцевой развязки около улицы Сергея Акимова, на правом берегу ведется строительству ограждений тротуаров, нового поста ДПС, установка дорожных знаков и шумозащитных экранов.

После инспекции строительной площадки объекта Валерий Шанцев поставил подрядчикам задачу при устройстве финишного асфальтобетонного покрытия тщательно следить за качеством работ, чтобы оно гарантированно прослужило контрактный срок.

Напомним, ранее планировалось, что старый мост, который совмещает железнодорожное и автомобильное движение, временно будет закрыт на ремонт.

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