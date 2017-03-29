В Молдову пришло лето: на севере страны рекордно тепло

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Более чем на один градус превышен температурный рекорд на севере Молдовы, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы РМ.

Показатели станции в Бричанах засвидетельствовали, что среднесуточная температура воздуха 28 марта там была +11,7 градуса. При этом исторический максимум в это время ранее составлял +10,6 градуса.

Рекордно тепло во вторник было и в столице Молдовы. Среднесуточная температура в этот день оказалась на уровне +13,4, не дотянув до максимума всего 0,1 градуса.

В Кагуле зарегистрировали средний показатель в +12,7 градуса, при рекорде в +14,1.

При этом, согласно статистике, норма среднесуточной температуры в этот период в разных районах составляет от +4 до +7 градусов.

В среду днем самая высокая температура зарегистрирована в Фалештах. По данным метеорологов, воздух там прогрелся до +22,3 градуса. В Кишиневе почти +21, а на юге и севере температура достигает почти +22 градусов.

В конце рабочей недели несколько похолодает — до +11, +14 днем в пятницу. Но уже с выходных в Молдове снова ожидается до +16,+21 градуса. Самый теплый день будет в понедельник. На юге республики синоптики прогнозируют до +23 градусов по Цельсию.