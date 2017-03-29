Активисты ОНФ привели в порядок городскую зону отдыха в Феодосии

Акция прошла в рамках реализации предложений, которые прозвучали в ходе сессий Центра благоустройства городской среды в Крыму и Севастополе 14—15 марта 2017 года.

«Фронтовики» убрали Адмиральский бульвар и прилегающий сквер: собрали и вывезли мусор, вскопали клумбы и побелили стволы деревьев, а также озеленили выбранный участок: высадили цветы, кустарники и деревья. К работам присоединились и жители микрорайона. Общее количество участников достигло 150 человек.

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«Сегодня наша работа направлена на участие каждого гражданина в благоустройстве территории, где он живет, учится, работает. Вместе мы сможем сделать комфортными и красивыми наши города. Своим примером мы показали, что только объединившись, можно по-настоящему изменить свою жизнь к лучшему, сделать каждый парк, каждый двор и каждую улицу комфортными для людей», — подчеркнула член регионального штаба ОНФ Светлана Самойленко.

Активисты ОНФ и далее планируют продолжать работу по формированию комфортной городской среды в муниципалитетах и помогать жителям реализовывать свои права.