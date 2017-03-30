«Тройку» и «Стрелку» заменит брелок

Пассажиры смогут оплатить проезд в Москве и Подмосковье с помощью брелока, который можно будет приобрести с конца апреля. Проект запускает структура Сбербанка — «Единая транспортная карта» (ЕТК), рассказал журналистам старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Игорь Мамонтов, сообщает ТАСС в среду, 29 марта.

Речь идет об оплате поездок на транспорте. То есть брелок позволяет оплатить проезд как в Москве, так и в Подмосковье. Это единый инструмент для оплаты как картой “Тройка”, так и “Стрелка”. То есть единственное, что нужно — это иметь его с собой и включить автоплатеж. Массово это появится в конце апреля.

Он отметил, что продаваться такой брелок будет там же, где карты «Стрелка» и «Тройка». Его стоимость составит 300−350 рублей.

В начале 2017 года Московский метрополитен запустил первое официальное приложение. Оно позволяет точно рассчитать время поездки, получить информацию о закрытиях станциях и сбоях в движении поездов. Также пользователи смогут пополнить карту «Тройка». В скором времени в сервисе появятся туристические маршруты по станциям.