Страдающая от засухи кобра пришла за помощью к людям

В Сети опубликованы драматические кадры, показывающие, как добросердечные селяне заботятся о своей местной фауне. На видео один человек льет воду из бутылки на голову змеи, а та жадно поглощает жидкость. В это время другой пейзанин держит кобру за хвост, чтобы предотвратить возможное нападение на человека.
Более чем трехметровая кобра была спасена в селе Кайга, передает The Daily Mail.
Местные природоохранные власти говорят, что засуха серьезно отразилась на диких животных в регионе. Поэтому когда команда спасателей нашла кобру, первое, что сделали люди — это предложили ей воды. Позже величественная рептилия была доставлена в клинику для животных.