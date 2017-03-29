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19:25 (мск), источник: Моя Планета

Страдающая от засухи кобра пришла за помощью к людям

Королевские кобры обычно избегают столкновений с людьми, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Смертельно опасная змея так страдала от жажды во время засухи на юге Индии, что пришла в местную деревню в поиске воды.

В Сети опубликованы драматические кадры, показывающие, как добросердечные селяне заботятся о своей местной фауне. На видео один человек льет воду из бутылки на голову змеи, а та жадно поглощает жидкость. В это время другой пейзанин держит кобру за хвост, чтобы предотвратить возможное нападение на человека.

Более чем трехметровая кобра была спасена в селе Кайга, передает The Daily Mail.

Местные природоохранные власти говорят, что засуха серьезно отразилась на диких животных в регионе. Поэтому когда команда спасателей нашла кобру, первое, что сделали люди — это предложили ей воды. Позже величественная рептилия была доставлена в клинику для животных.

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