Страдающая от засухи кобра пришла за помощью к людям

В Сети опубликованы драматические кадры, показывающие, как добросердечные селяне заботятся о своей местной фауне. На видео один человек льет воду из бутылки на голову змеи, а та жадно поглощает жидкость. В это время другой пейзанин держит кобру за хвост, чтобы предотвратить возможное нападение на человека.