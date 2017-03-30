Воронежские дорожники завершат ремонт окружной раньше срока

Мэрия Воронежа сократила срок работ по реконструкции развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков. Дорожники отремонтируют путепровод на улице 9 Января и построят правоповоротный съезд с развязки не к декабрю 2017 года, как планировалось, а в сентябре-октябре. Об этом рассказал руководитель городского управления дорожного хозяйства Максим Оськин в среду, 29 марта. Ускорение ремонта позволит на два-три месяца сократить срок перекрытия путепровода и улицы Антонова-Овсеенко.

Перекрытие аварийного виадука с 15 марта стало причиной заторов на дорогах. Власти планировали запретить проезд по ремонтируемому участку улицы Антонова-Овсеенко (от улицы 45-й Стрелковой дивизии до улицы Героев Сибиряков) с 20 апреля по 30 ноября 2017 года. Общественники спрогнозировали «катастрофу» на прилегающих улицах.

По словам Максима Оськина, чтобы минимизировать «неудобства» для горожан, мэрия оптимизировала график первого и второго этапов работ, которые дорожники намеревались завершить к декабрю 2017 года. Кабельные, высоковольтные и теплосети на улице Антонова-Овсеенко перенесут быстрее, что позволит раньше срока открыть путепровод и участок улицы Антонова-Овсеенко.

Дорожники отремонтируют улицы-дублеры для освобождения перегруженных из-за перекрытия путепровода улиц 9 Января и 45-й Стрелковой дивизии.

— К 15 апреля мы приведем в порядок дорогу от строительной ярмарки до 9 Января, выезд по Краснодонской на улицу 45-й Стрелковой дивизии и старую закрытую дорогу с улицы Героев Сибиряков до Юго-Западного кладбища. По ним можно будет объехать перекрытый участок улицы Антонова-Овсеенко, — рассказал Максим Оськин.

В 2018 году, на третьем этапе реконструкции развязки, дорожники построят несколько съездов и установят шумозащитные экраны.

Контекст

Проект реконструкции развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков, разработанный ЗАО «Дорпроект», мэрия представила в 2014 году. Стоимость работ оценивали в 700 млн рублей. Поскольку средств на дорожные работы такого масштаба власти не нашли, к реализации проекта приступили только в 2016 году. Средства на обновление транспортной развязки выделили за счет кредитов регионального дорожного фонда.

Торги выиграла компания «Дорожное строительство и ремонт», зарегистрированная в Московской области. С победителем заключили контракт на 663,7 млн рублей.

Реконструкция развязки началась в декабре 2016 года. Аварийный путепровод на улице 9 Января перекрыли 15 марта, что спровоцировало пробки на прилегающих улицах.

По плану городских властей, реконструкция развязки сформирует полноценную окружную дорогу, ликвидирует кольцевое движение, позволит повысить пропускную способность транспортного узла и даст возможность эффективно развивать транспортную инфраструктуру правобережной части города.