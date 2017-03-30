Воронежские дорожники завершат ремонт окружной раньше срока
Путепровод на 9 Января и участок улицы
Путепровод на 9 Января и участок улицы
Мэрия Воронежа сократила срок работ по реконструкции развязки на пересечении улиц
Перекрытие аварийного виадука с 15 марта стало причиной заторов на дорогах. Власти планировали запретить проезд по ремонтируемому участку улицы
По словам Максима Оськина, чтобы минимизировать «неудобства» для горожан, мэрия оптимизировала график первого и второго этапов работ, которые дорожники намеревались завершить к декабрю 2017 года. Кабельные, высоковольтные и теплосети на улице
Дорожники отремонтируют
— К 15 апреля мы приведем в порядок дорогу от строительной ярмарки до 9 Января, выезд по Краснодонской на улицу 45-й Стрелковой дивизии и старую закрытую дорогу с улицы Героев Сибиряков до
В 2018 году, на третьем этапе реконструкции развязки, дорожники построят несколько съездов и установят шумозащитные экраны.
Контекст
Проект реконструкции развязки на пересечении улиц
Торги выиграла компания «Дорожное строительство и ремонт», зарегистрированная в Московской области. С победителем заключили контракт на 663,7 млн рублей.
Реконструкция развязки началась в декабре 2016 года. Аварийный путепровод на улице 9 Января перекрыли 15 марта, что спровоцировало пробки на прилегающих улицах.
По плану городских властей, реконструкция развязки сформирует полноценную окружную дорогу, ликвидирует кольцевое движение, позволит повысить пропускную способность транспортного узла и даст возможность эффективно развивать транспортную инфраструктуру правобережной части города.
Городская программа «Развитие транспортной системы» подразумевает строительство до 2020 года еще двух крупных дорожных развязок: на пересечении улиц