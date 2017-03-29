В Беларуси утверждены сроки проведения вступительной кампании в вузы в 2017 году

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси утвердило сроки проведения вступительной кампании для получения высшего образования первой ступени в 2017 году. Это предусмотрено постановлением министерства № 17 от 9 марта 2017 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации Беларуси.

Прием документов в вузы для получения высшего образования за счет бюджета и на платной основе предусмотрен с 12 по 17 июля. Учреждения высшего образования (УВО) сельскохозяйственного профиля принимать документы на заочную форму будут с 15 ноября по 5 декабря.

От граждан, изъявивших желание поступить в вуз на платной основе, которые не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в УВО, документы принимаются в следующие сроки: в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС — с 12 по 31 июля; в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств — с 12 июля по 2 августа; в других УВО — с 12 июля по 4 августа.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности, могут подать документы с 12 по 14 июля.

С 18 июля начинаются вступительные испытания, проводимые непосредственно в учреждениях образования. По 21 июля такие испытания пройдут в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС; по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств; по 24 июля — в иных УВО. Вступительные испытания в УВО сельхозпрофиля пройдут с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные учреждения высшего образования на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов. Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.