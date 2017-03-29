Сотни «эйнштейнов» собрались в Торонто ради мирового рекорда

Чтобы поставить рекорд, 404 человека, включая множество школьников, оделись в блейзеры и галстуки в стиле знаменитого физика. Многие нацепили белые парики и накладные усы, которые привез организатор мероприятия — конкурс The Next Einstein.

Представители Книги Гиннесса пересчитали участников и подтвердили, что рекорд установлен. Услышав известие, собравшиеся с ликующими возгласами подбросили парики в воздух.