Сотни «эйнштейнов» собрались в Торонто ради мирового рекорда
В канадском городе Торонто свыше 400 человек попали в Книгу рекордов Гиннесса, как самая многочисленная группа людей, нарядившихся в костюм Альберта Эйнштейна. Об этом сообщает CBC News.
В канадском городе Торонто свыше 400 человек попали в Книгу рекордов Гиннесса, как самая многочисленная группа людей, нарядившихся в костюм Альберта Эйнштейна. Об этом сообщает CBC News.
Чтобы поставить рекорд, 404 человека, включая множество школьников, оделись в блейзеры и галстуки в стиле знаменитого физика. Многие нацепили белые парики и накладные усы, которые привез организатор мероприятия — конкурс The Next Einstein.
Представители Книги Гиннесса пересчитали участников и подтвердили, что рекорд установлен. Услышав известие, собравшиеся с ликующими возгласами подбросили парики в воздух.
Конкурс The Next Einstein проводится среди молодых изобретателей с 2013 года. Победитель получит 10 тысяч канадских долларов (около 420 тысяч рублей) на реализацию своей идеи.