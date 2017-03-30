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08:21 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом

Преподаватель екатеринбургского Ельцин Центра лишится работы после инцидента с матерящимся мальчиком.

Педагог заставила сквернослова вымыть рот с мылом и, хотя у его матери претензий по этому поводу не возникло, руководство учреждения приняло решение расторгнуть договор с преподавателем, передает РИА Новости.

По информации местных СМИ, ситуация была следующей: 12-летний посетитель одной из площадок Центра на протяжении двух дней ругался матом, и преподаватель, которая вела занятия, заставила его вымыть рот с мылом.

«Мы поговорили с преподавателем, ребенком и его мамой. Когда мы спросили мальчика, что он думает по поводу сегодняшней ситуации, он спросил: “Какой ситуации?” Его мама выразила надежду, что случившееся подействует на него, и он перестанет материться», — рассказала специалист по связям с общественностью Елена Волкова.

Несмотря на это, руководство Центра сочло поведение педагога неподобающим: женщина работает в учреждении на договоре — после случившегося он будет расторгнут.

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