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10:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В воронежском селе объявили карантин по бешенству животных

Эпизоотический очаг обнаружили в Богучарском районе.

Власти региона объявили карантин по бешенству в селе Полтавка Богучарского района Воронежской области. Ограничительные мероприятия продлятся до 1 июня 2017 года, следует из указа, подписанного и.о. губернатора области Геннадия Макина. Документ опубликовали на сайте облправительства в среду, 29 марта.

Специалисты определили эпизоотическим очагом по бешенству животных индивидуальное подворье на улице Центральная, 52. Объявленный карантин запрещает проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных.

Геннадий Макин поручил управлению ветеринарии разработать план специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства животных, а местным властям — информировать жителей о мерах профилактики распространения заболеваний животных.

В феврале 2017 года карантин по бешенству объявили в бобровском селе Шестаково. Ограничительные мероприятия продлятся до 7 апреля 2017 года. Через пару дней карантин ввели еще в двух населенных пунктах Воронежской области. Специалисты определили эпизоотическими очагами индивидуальное подворье на улице Школьная, 3 в селе Красный Лиман 2-й Панинского района и квартиру в доме на улице Рубцова в Богучаре. Карантин также продлится до 7 апреля 2017 года. Позже эпизоотические очаги обнаружили в Острогожском и Эртильском районах. Карантин по бешенству ввели до 26 апреля 2017 года.

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