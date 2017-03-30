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09:19 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде два района останутся без воды

Отключение от системы водоснабжения связано с плановыми ремонтными работами.

Источник: РИАЦ

В Волгограде в течение двух дней будут вестись работы по замене поврежденных участков водопроводной сети. В связи с этим потребителей нескольких улиц в двух районах города отключат от системы водоснабжения.

Ремонтные службы приступят к замене труб диаметром 300 мм на участке протяженностью 1,1 километра 30 марта. В связи с этим подача воды потребителям будет приостановлена с 5.00 утра. Воды не будет больше суток — до 18.00 31 марта. В зоне отключения находятся дома №№ 1−50, расположенные по ул. Тряскина в Краснооктябрьском районе.

В период отключения от системы водоснабжения потребителям будет организован подвоз воды.

На меньший срок лишатся водоснабжения жители некоторых улиц в Тракторозаводском районе. В связи с заменой труб диаметром 400 мм 30 марта с 04.00 до 20.00 будет ограничено водоснабжение по следующим адресам:

— ул. 62 Армия, № 1а-39а, 1−55.

— ул. Прокофьева № 1а-47а, 2а-48а, 1−55, 2−56.

— ул. Д. Народов № 2а-48а, 1−79, 2−56.

— ул. Синявина № 2−76, 1−75.

— ул. Дежнева № 18−92, 15−119.

— ул. Привокзальная № 20−118.

— ул. Синявина № 1а, поликлиника.

МУП «Горводоканал г. Волгограда» приносит свои извинения за неудобства, обусловленные необходимостью обновления системы.

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