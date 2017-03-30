Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Мнение: зачем Путин увез Медведева в Арктику
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
9В тени стены
10:59 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцам предлагают разукрасить улицы

При одном условии — эскиз должен понравиться конкурсной комиссии.

Желающим реализовать свой творческий потенциал предложили принять участие в проекте «АртМаксимум».

Для этого нужно выполнить скетч — эскиз будущего граффити, которое в случае одобрения экспертов, появится на улицах Волгограда.

Заявки организаторы — специалисты МУ Молодежный центр «Парнас» — ждут до 30 апреля. Направлять их можно на электронную почту: paritet2003@inbox.ru, заполнив форму в группе МУ «Молодежный центр “Паритет” Кировского района Волгограда» в социальной сети «ВКонтакте». Или в само учреждение, которое располагается по адресу: ул. З. Маресевой, 13. Скетчи можно будет предоставить также в электронном или печатном виде по указанным адресам до 15 мая.

А разрисовать разрешат не весь Волгоград, а фасад социального досугового центра «Максимум» МУ «Молодежный центр “Паритет” Кировского района Волгограда» — одного из крупнейших молодежных центров района. Но и это уже признание: стены здания выходят на оживленную улицу им. Кирова — работы победителей увидят тысячи волгоградцев.

Подробную информацию можно получить по телефону: 42−12−32.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Администрации Волгограда пытаются найти что продать
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Генпрокуратура РФ предложила проверять расходы бывших чиновников
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова
Курс доллара к рублю обновил минимум года
У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила группу пешеходов
Глава Amazon вышел на 2-е место в списке богатейших людей мира
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь