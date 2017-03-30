Волгоградцам предлагают разукрасить улицы

Желающим реализовать свой творческий потенциал предложили принять участие в проекте «АртМаксимум».

Для этого нужно выполнить скетч — эскиз будущего граффити, которое в случае одобрения экспертов, появится на улицах Волгограда.

Заявки организаторы — специалисты МУ Молодежный центр «Парнас» — ждут до 30 апреля. Направлять их можно на электронную почту: paritet2003@inbox.ru, заполнив форму в группе МУ «Молодежный центр “Паритет” Кировского района Волгограда» в социальной сети «ВКонтакте». Или в само учреждение, которое располагается по адресу: ул. З. Маресевой, 13. Скетчи можно будет предоставить также в электронном или печатном виде по указанным адресам до 15 мая.

А разрисовать разрешат не весь Волгоград, а фасад социального досугового центра «Максимум» МУ «Молодежный центр “Паритет” Кировского района Волгограда» — одного из крупнейших молодежных центров района. Но и это уже признание: стены здания выходят на оживленную улицу им. Кирова — работы победителей увидят тысячи волгоградцев.

Подробную информацию можно получить по телефону: 42−12−32.