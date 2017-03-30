Свердловская прокуратура начала проверку изгнания бесов
Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий даст объяснения
Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий даст объяснения
Свердловская прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о защите прав детей, в третьей декаде марта побывавших в Среднеуральском женском монастыре во время так называемой отчитки — изгнания бесов из 12-летней девочки. О начавшейся процедуре «АиФ-Урал» 29 марта сообщила официальный представитель прокуратуры Марина Канатова.
Проверка была начата по обращению Уральского родительского комитета. Его президент Евгений Жабреев потребовал выяснить, каким образом детская экскурсия из екатеринбургской гимназии № 212 оказались свидетелями изгнания бесов. На распространенном в Сети ролике видно, как в действительности происходила отчитка.
Через громкоговорители слышно как священнослужитель произносил фразы, изгоняя «дух похотный, дух содомский, дух блудный», требуя «изыди
В екатеринбургской епархии к возникшей проблеме отнеслись спокойно, уточнив, что при подобных процедурах нужно отключать громкоговорители. Между тем, популярный в России проповедник диакон Кураев критически относится к практике отчиток.
«Моя позиция такая, что бесы существуют. Из Евангелия мы знаем, что они получают