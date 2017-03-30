Свердловская прокуратура начала проверку изгнания бесов

Свердловская прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о защите прав детей, в третьей декаде марта побывавших в Среднеуральском женском монастыре во время так называемой отчитки — изгнания бесов из 12-летней девочки. О начавшейся процедуре «АиФ-Урал» 29 марта сообщила официальный представитель прокуратуры Марина Канатова. Проверка была начата по обращению Уральского родительского комитета. Его президент Евгений Жабреев потребовал выяснить, каким образом детская экскурсия из екатеринбургской гимназии № 212 оказались свидетелями изгнания бесов. На распространенном в Сети ролике видно, как в действительности происходила отчитка.

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Через громкоговорители слышно как священнослужитель произносил фразы, изгоняя «дух похотный, дух содомский, дух блудный», требуя «изыди дух-чародей, изыди дух самоубийства». На последней фразе раздавался дикий детский крик. Жабреев просил разобраться, каким образом священник — предположительно проводивший обряд настоятель монастыря схиигумен Сергий — получил право проводить рискованные даже с точки зрения некоторых представителей РПЦ манипуляции с сознанием ребенка. В екатеринбургской епархии к возникшей проблеме отнеслись спокойно, уточнив, что при подобных процедурах нужно отключать громкоговорители. Между тем, популярный в России проповедник диакон Кураев критически относится к практике отчиток.

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