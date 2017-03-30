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08:25 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловская прокуратура начала проверку изгнания бесов

Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий даст объяснения из-за инцидента с отчиткой, напугавшей школьников.

Свердловская прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о защите прав детей, в третьей декаде марта побывавших в Среднеуральском женском монастыре во время так называемой отчитки — изгнания бесов из 12-летней девочки. О начавшейся процедуре «АиФ-Урал» 29 марта сообщила официальный представитель прокуратуры Марина Канатова.

Проверка была начата по обращению Уральского родительского комитета. Его президент Евгений Жабреев потребовал выяснить, каким образом детская экскурсия из екатеринбургской гимназии № 212 оказались свидетелями изгнания бесов. На распространенном в Сети ролике видно, как в действительности происходила отчитка.

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Через громкоговорители слышно как священнослужитель произносил фразы, изгоняя «дух похотный, дух содомский, дух блудный», требуя «изыди дух-чародей, изыди дух самоубийства». На последней фразе раздавался дикий детский крик. Жабреев просил разобраться, каким образом священник — предположительно проводивший обряд настоятель монастыря схиигумен Сергий — получил право проводить рискованные даже с точки зрения некоторых представителей РПЦ манипуляции с сознанием ребенка.

В екатеринбургской епархии к возникшей проблеме отнеслись спокойно, уточнив, что при подобных процедурах нужно отключать громкоговорители. Между тем, популярный в России проповедник диакон Кураев критически относится к практике отчиток.

«Моя позиция такая, что бесы существуют. Из Евангелия мы знаем, что они получают какую-то власть над человеческими душами. Иногда святые выходили на подвиг экзорцизма. Если верить свидетельству Тертуллиана, то такой талант когда-то был крайне распространен в христианской среде: любой христианин мог перекрестить языческих идолов и бесы, которые в них живут, уходили с воплями и стенаниями. Потом этот дар приписывался лишь отдельным святым, а затем под влиянием богословски неграмотных, но бизнес-активных молдавско-украинских батюшек в конце 20 века он вновь стал считаться почти общедоступным», — прокомментировал СМИ Кураев.

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