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14:03 (мск), источник: Известия

Россиянам раздадут списанные библиотечные книги

Основная цель масштабной акции — продлить жизнь книжной продукции.

Источник: Reuters

С 23 апреля по 1 июня по всей России стартует беспрецедентная акция — раздача книг, списанных из библиотечных фондов. Соответствующий приказ Министерства культуры получили все библиотеки страны.

Теперь потрепанные фолианты, тоненькие брошюры и даже пожелтевшая периодика не будут гореть на свалке или отправляться в макулатуру, как это было раньше. Они найдут новые дома.

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— Цивилизованное отношение к книге, пусть даже и списанной, победило чиновничьи страхи «как бы чего не вышло». Тысячам экземпляров подарен шанс на новую жизнь и прочтение, — прокомментировал инициатор события, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

— Основная цель стартующей в апреле акции — продлить книгам жизнь, — подчеркнули в пресс-службе Минкультуры. — Каждая библиотека стремится к тому, чтобы исключить процесс утилизации, ведь книга — это ценность, передаваемая из поколения в поколение. Более того, изучение общественного мнения показало, что сдача списанных библиотечных документов в утиль, а тем более их уничтожение, оценивается людьми крайне отрицательно.

Проект «Списанные книги» задумывался еще год назад — пилотная акция проходила в столице в рамках «Библионочи». В общей сложности новых владельцев обрели 3,5 тыс. изданий.

Впрочем, главные отечественные книгохранилища, имеющие статус национальных, в акции пока не участвуют.

— Статус обязывает обеспечивать постоянное хранение библиотечного фонда для передачи знаний будущим поколениям, — прокомментировала нововведение советник дирекции РГБ Нина Хахалева. — При этом следует отметить, что в качестве обязательного нам выделяется 1−2 экземпляра, а в периоды активного спроса приобретаются дополнительные издания. Естественно, со временем они теряют актуальность, приходят в ветхое состояние, и РГБ их списывает после отказа от них других библиотек — это примерно 50 тыс. изданий в год преимущественно 1960−1970-х годов.

Собеседница подчеркнула, что, если книги представляют интерес для читателей, Ленинка готова к их безвозмездной передаче. Ведь отдать их читателям — гуманнее, чем отправить в макулатуру.

Сложность состоит в том, что списанное имущество национальных книгохранилищ сохраняет свой правовой статус — и даже отправляющиеся в утиль, они продолжают оставаться государственной собственностью.

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— Достаточно ли для отчуждения только решения библиотеки, без подтверждения факта передачи — как это предложено в новом приказе Министерства культуры? Не будет ли это трактоваться как односторонний отказ от имущества и как самоуправное распоряжение? Нам необходимо время, чтобы более детально изучить вопрос и принять соответствующие организационно-технологические решения, — сказала Нина Хахалева.

Разумеется, проект «Списанные книги», как и вся библиотечная реформа, встречает не только поддержку, но и вызывает недоумение.

— Слышал об этой идее, она мне совершенно непонятна, — говорит литературовед, писатель, лауреат «Большой книги» Евгений Водолазкин. — Допускаю, что есть какие-то трудности с площадями. Что книги просто некуда девать. Но есть в этой акции что-то неправильное. Это ведь не просто переписанная бумага — библиотечные книги хранят память прикосновений сотен тысяч людей, это скорее сущность метафизическая, чем физическая. Хотя если вопрос стоит — сжигать или раздать, конечно, лучше второе.

Согласно февральскому приказу Минкультуры, раздавать читателям можно дефектные, устарелые по содержанию или ветхие книги.

Совсем необязательно, что они плохие. Это может быть русская классика и переводная литература, изданная в 1950—1960-е годы, известные научные труды, например Выготского и Величковского, научная периодика и исследовательские работы — не будучи востребованной в течение пяти лет, такая литература подлежит списанию.

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