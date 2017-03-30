Россиянам раздадут списанные библиотечные книги
Основная цель масштабной акции — продлить жизнь книжной продукции.
Основная цель масштабной акции — продлить жизнь книжной продукции.
С 23 апреля по 1 июня по всей России стартует беспрецедентная акция — раздача книг, списанных из библиотечных фондов. Соответствующий приказ Министерства культуры получили все библиотеки страны.
Теперь потрепанные фолианты, тоненькие брошюры и даже пожелтевшая периодика не будут гореть на свалке или отправляться в макулатуру, как это было раньше. Они найдут новые дома.
— Цивилизованное отношение к книге, пусть даже и списанной, победило чиновничьи страхи «как бы чего не вышло». Тысячам экземпляров подарен шанс на новую жизнь и прочтение, — прокомментировал инициатор события, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.
— Основная цель стартующей в апреле акции — продлить книгам жизнь, — подчеркнули в
Проект «Списанные книги» задумывался еще год назад — пилотная акция проходила в столице в рамках «Библионочи». В общей сложности новых владельцев обрели 3,5 тыс. изданий.
— Статус обязывает обеспечивать постоянное хранение библиотечного фонда для передачи знаний будущим поколениям, — прокомментировала нововведение советник дирекции РГБ Нина Хахалева. — При этом следует отметить, что в качестве обязательного нам выделяется 1−2 экземпляра, а в периоды активного спроса приобретаются дополнительные издания. Естественно, со временем они теряют актуальность, приходят в ветхое состояние, и РГБ их списывает после отказа от них других библиотек — это примерно 50 тыс. изданий в год преимущественно 1960−1970-х годов.
Собеседница подчеркнула, что, если книги представляют интерес для читателей, Ленинка готова к их безвозмездной передаче. Ведь отдать их читателям — гуманнее, чем отправить в макулатуру.
Сложность состоит в том, что списанное имущество национальных книгохранилищ сохраняет свой правовой статус — и даже отправляющиеся в утиль, они продолжают оставаться государственной собственностью.
— Достаточно ли для отчуждения только решения библиотеки, без подтверждения факта передачи — как это предложено в новом приказе Министерства культуры? Не будет ли это трактоваться как односторонний отказ от имущества и как самоуправное распоряжение? Нам необходимо время, чтобы более детально изучить вопрос и принять соответствующие
Разумеется, проект «Списанные книги», как и вся библиотечная реформа, встречает не только поддержку, но и вызывает недоумение.
— Слышал об этой идее, она мне совершенно непонятна, — говорит литературовед, писатель, лауреат «Большой книги» Евгений Водолазкин. — Допускаю, что есть
Совсем необязательно, что они плохие. Это может быть русская классика и переводная литература, изданная в 1950—1960-е годы, известные научные труды, например Выготского и Величковского, научная периодика и исследовательские работы — не будучи востребованной в течение пяти лет, такая литература подлежит списанию.