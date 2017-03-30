Полет комара показали в замедленном режиме
Зоологи из Японии и Великобритании изучили аэродинамику полета комара. Для этого им потребовалось рассмотреть в замедленном режиме перемещение насекомого в воздухе.
Зоологи из Японии и Великобритании изучили аэродинамику полета комара. Для этого им потребовалось рассмотреть в замедленном режиме перемещение насекомого в воздухе.
Угловой размах крыльев комара составляет всего 40 градусов, что в два раза меньше, чем у пчел. Соответствующие исследование и видео доступны на сайте Nature.