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00:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Полет комара показали в замедленном режиме

Зоологи из Японии и Великобритании изучили аэродинамику полета комара. Для этого им потребовалось рассмотреть в замедленном режиме перемещение насекомого в воздухе.

Угловой размах крыльев комара составляет всего 40 градусов, что в два раза меньше, чем у пчел. Соответствующие исследование и видео доступны на сайте Nature.

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