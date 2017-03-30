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00:32 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларусь приезжает на ПМЖ в три раза больше людей, чем уезжает

В основном приезжают и уезжают в Беларусь граждане стран СНГ. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

В частности, согласно обнародованным данным Беластата, в 2015 году в Беларусь прибыло 28 349 иностранцев, а убыло из страны на постоянное место жительства за границу 9 855 человек. При этом основной «круговорот» населения совершался со странами СНГ: из них приехало к нам 22 505 человек, а уехало туда 6 679 наших граждан.

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Примечательно, что хотя основным местом эмиграции белорусов традиционно была Россия (туда отправилось жить 5 137 наших соотечественников), основным государством — поставщиком иммигрантов стала Украина, откуда в 2015 году в Беларусь прибыло 10 571. Ранее основным поставщиком иммигрантов для Беларуси также являлась РФ. На третьем месте по данному показателю является Казахстан, отправивший в Беларусь 1577 человек.

Кстати, число белорусов, уехавших из Беларуси в Украину в 2015 году, также возросло примерно в два раза и составило 893 (в 2014 году — 429 человек). В результате эта страна заняла второе место после РФ по белорусской эмиграции.

Если говорить о других странах — не членах СНГ, из которых в основном приезжали к нам люди на ПМЖ, то стоит отметить Китай (1 310 человек — рост за год в три раза), Литву (701 человек), США (376 человек), Грузия (338 человек), Германия (309 человек).

Самые популярные для отъезда белорусов страны, помимо России и Украины, были Литва (589 человек), Германия (439 человек), Туркменистан (327 человек), США (327 человек) и Израиль (286 человек).

Стоит отметить, что на показатели миграции влияет студенческий обмен. В то же время большинство эмигрантов, покидающих Беларусь, сохраняют белорусский паспорт и таким образом в данную статистику не попадают.

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