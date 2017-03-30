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03:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Меры поддержки ветеранов обсудили в Хабаровском крае

В правительстве региона прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы.

Источник: AP 2017

Собравшиеся обсудили меры поддержки ветеранов. Сейчас в крае их — свыше шести тысяч.

«Для них [ветеранов] созданы хорошие условия для проживания в специальных домах и домах-интернатах, оказываются услуги на дому. Организовано закрепление сотрудников для постоянного патронажа. Оперативно и своевременно решаются вопросы улучшения жилищных условий», — рассказал министр социальной защиты населения края Николай Цилюрик.

Речь шла и об организации медицинского обслуживания ветеранов. В регионе продолжается их диспансеризация. Ее прошли свыше полутора тысяч человек. По результатам принимаются решения о госпитализации, амбулаторном лечении и направлении в санатории, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«Вопросами лекарственного обеспечения ветеранов края занимаются 88 аптечных организаций. Половина из них расположена в сельской местности. В отдаленных районах получить препараты по рецепту можно в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Также организована адресная доставка лекарств», — отметила начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения края Ирина Баглай.

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