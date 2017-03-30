Меры поддержки ветеранов обсудили в Хабаровском крае

Собравшиеся обсудили меры поддержки ветеранов. Сейчас в крае их — свыше шести тысяч.

«Для них [ветеранов] созданы хорошие условия для проживания в специальных домах и домах-интернатах, оказываются услуги на дому. Организовано закрепление сотрудников для постоянного патронажа. Оперативно и своевременно решаются вопросы улучшения жилищных условий», — рассказал министр социальной защиты населения края Николай Цилюрик.

Речь шла и об организации медицинского обслуживания ветеранов. В регионе продолжается их диспансеризация. Ее прошли свыше полутора тысяч человек. По результатам принимаются решения о госпитализации, амбулаторном лечении и направлении в санатории, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.