Меры поддержки ветеранов обсудили в Хабаровском крае
В правительстве региона прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы.
В правительстве региона прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы.
Собравшиеся обсудили меры поддержки ветеранов. Сейчас в крае их — свыше шести тысяч.
«Для них [ветеранов] созданы хорошие условия для проживания в специальных домах и
Речь шла и об организации медицинского обслуживания ветеранов. В регионе продолжается их диспансеризация. Ее прошли свыше полутора тысяч человек. По результатам принимаются решения о госпитализации, амбулаторном лечении и направлении в санатории, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Вопросами лекарственного обеспечения ветеранов края занимаются 88 аптечных организаций. Половина из них расположена в сельской местности. В отдаленных районах получить препараты по рецепту можно в амбулаториях и