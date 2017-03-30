Дело экс-спикера Думы Находки рассмотрят в краевом суде 18 апреля

Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.

Дело экс-спикера Думы Находки Михаила Пилипенко и экс-заместителя главы администрации городского округа Александра Белова, обвиняемых в должностных преступлениях, поступило в Приморский краевой суд. Заседание, на котором гособвинение обжалует постановление суда первой инстанции о прекращении дела, состоится 18 апреля, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее сообщалось, что суд прекратил дело по нереабилитирующим основаниям. Подсудимым назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей с каждого.

«В конце прошлой недели к нам поступила апелляционная жалоба на решение суда Находкинского городского округа. Заседание назначено на 18 апреля, дело будут рассматривать в общем порядке», — рассказала пресс-секретарь Приморского краевого суда Виктория Ковалева.

Напомним, Пилипенко обвинялся в организации должностного преступления (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ), Белов — в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в июне 2015 года Пилипенко зная, что в обязанности заместителя главы администрации Белова не входит выдача разрешений на использование земельных участков, организовал изготовление и последующее подписание последним разрешений двум коммерческим организациям на использование участков на территории поселка Врангель с целью перевозов и отвалов грунтов, причем делать им это разрешалось на безвозмездной основе. Между тем, выдача таких разрешений не входила в круг должностных полномочий заместителя главы администрации Находки, поскольку распоряжение земельными участками данной категории, в том числе выдача разрешений на перевоз и размещение отвалов грунта, являлось исключительными полномочиями главы администрации Находкинского городского округа. В результате указанных действий в бюджет Находкинского городского округа не был уплачен размер арендной платы за использование земельных участков в указанный период времени в размере порядка 4,5 млн рублей. Подсудимые еще в ходе предварительного расследования возместили ущерб в полном объеме.