В Лондоне тайно похоронили Джорджа Майкла
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Британского певца Джорджа Майкла, умершего три месяца назад, в среду похоронили в Лондоне, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на семью покойного.
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Британского певца Джорджа Майкла, умершего три месяца назад, в среду похоронили в Лондоне, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на семью покойного.
«Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла состоялись сегодня. На небольшой частной церемонии собрались его родные и близкие, чтобы попрощаться со своим возлюбленным сыном, братом и другом», — говорится в заявлении.
«Семья Джорджа Майкла хотела бы поблагодарить его поклонников по всему миру за многочисленные послания со словами любви и поддержки. Мы просим с уважением отнестись к частной жизни его родных, которые хотели бы избежать любого участия СМИ».
Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в графстве Оксфордшир на 54 году жизни.
Артист родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х в группе Wham!, позже выступал соло. Среди наиболее известных песен музыканта — «Last Christmas», «I Want Your Sex», «Jesus to a Child», «White Light», «Fastlove», «Wake Me Up Before You Go Go».