В Лондоне тайно похоронили Джорджа Майкла

«Семья Джорджа Майкла хотела бы поблагодарить его поклонников по всему миру за многочисленные послания со словами любви и поддержки. Мы просим с уважением отнестись к частной жизни его родных, которые хотели бы избежать любого участия СМИ».

Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в графстве Оксфордшир на 54 году жизни.

Артист родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х в группе Wham!, позже выступал соло. Среди наиболее известных песен музыканта — «Last Christmas», «I Want Your Sex», «Jesus to a Child», «White Light», «Fastlove», «Wake Me Up Before You Go Go».