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04:57 (мск), источник: АиФ Иркутск

Еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области

Зимние трассы закрыли в разных районах региона.

В Приангарье закрыты три ледовые переправы на реках Лена, Чуна и на Братском водохранилище, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как стало известно, зимние трассы перестали функционировать в Качугском районе — «Верхоленск — Магдан», в Чунском районе — «Веселый — Паренда», в Братском районе на Братском водохранилище — «Ключи-Булак — Харанжино». Всего в Иркутской области действуют 39 ледовых трасс в 16 районах.

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