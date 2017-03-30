Еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области

В Приангарье закрыты три ледовые переправы на реках Лена, Чуна и на Братском водохранилище, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как стало известно, зимние трассы перестали функционировать в Качугском районе — «Верхоленск — Магдан», в Чунском районе — «Веселый — Паренда», в Братском районе на Братском водохранилище — «Ключи-Булак — Харанжино». Всего в Иркутской области действуют 39 ледовых трасс в 16 районах.