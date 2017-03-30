Сквер Анны Щетининой во Владивостоке продолжает «сползать» к обрыву

Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.

Сквер имени первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой на Эгершельде во Владивостоке с лета прошлого года «сползает» к обрыву. За это время активным ремонтом никто не занимался и сроки восстановления специалисты не называют, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, администрация Владивостока проводила масштабные работы по реконструкции сквера в 2013 году. Тогда подрядчики демонтировали старое покрытие, провели земляные работы и планировку территории, обустроили пешеходные дорожки и площадки, лестницы, декоративные подпорные стенки, газоны, зеленые зоны с деревьями, кустарниками, цветочными композициями. Тогда же в сквере появился памятник легендарной жительнице Владивостока — Анне Щетининой. Как было заявлено на открытии объекта, это одна из самых замечательных видовых площадок, откуда открывается редкостный вид на город, остров Русский и мосты.

Но после обильных дождей в августе-сентябре 2016 года плиты, которыми была уложена видовая площадка, начали сползать к парапету и обрыву. По предварительным данным, причиной этого стало подмытие грунта ливневыми стоками.

«Специалисты проводят ряд работ геологического и геодезического характера, чтобы понять, какие работы необходимо провести для восстановления сквера и предотвращения в дальнейшем подобных ситуаций. В какие сроки сквер Щетининой будет восстановлен, пока неизвестно», — уточнили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Пока же жители и гости города опасаются подходить к парапету, чтобы не упасть в пропасть вместе с бетонными плитами. Территорию периодически огораживают полосатой лентой.