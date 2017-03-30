Сквер Анны Щетининой во Владивостоке продолжает «сползать» к обрыву
Жители и гости города опасаются подходить к парапету, чтобы не упасть в пропасть вместе с бетонными плитами.
Жители и гости города опасаются подходить к парапету, чтобы не упасть в пропасть вместе с бетонными плитами.
Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.
Сквер имени первой в мире
Напомним, администрация Владивостока проводила масштабные работы по реконструкции сквера в 2013 году. Тогда подрядчики демонтировали старое покрытие, провели земляные работы и планировку территории, обустроили пешеходные дорожки и площадки, лестницы, декоративные подпорные стенки, газоны, зеленые зоны с деревьями, кустарниками, цветочными композициями. Тогда же в сквере появился памятник легендарной жительнице Владивостока — Анне Щетининой. Как было заявлено на открытии объекта, это одна из самых замечательных видовых площадок, откуда открывается редкостный вид на город, остров Русский и мосты.
Но после обильных дождей в
«Специалисты проводят ряд работ геологического и геодезического характера, чтобы понять, какие работы необходимо провести для восстановления сквера и предотвращения в дальнейшем подобных ситуаций. В какие сроки сквер Щетининой будет восстановлен, пока неизвестно», — уточнили в
Пока же жители и гости города опасаются подходить к парапету, чтобы не упасть в пропасть вместе с бетонными плитами. Территорию периодически огораживают полосатой лентой.