Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Найдены новые генетические причины ожирения
Кремль ответил на вопрос об отказе телеканалов освещать митинги
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
05:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сквер Анны Щетининой во Владивостоке продолжает «сползать» к обрыву

Жители и гости города опасаются подходить к парапету, чтобы не упасть в пропасть вместе с бетонными плитами.

Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.

Сквер имени первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой на Эгершельде во Владивостоке с лета прошлого года «сползает» к обрыву. За это время активным ремонтом никто не занимался и сроки восстановления специалисты не называют, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, администрация Владивостока проводила масштабные работы по реконструкции сквера в 2013 году. Тогда подрядчики демонтировали старое покрытие, провели земляные работы и планировку территории, обустроили пешеходные дорожки и площадки, лестницы, декоративные подпорные стенки, газоны, зеленые зоны с деревьями, кустарниками, цветочными композициями. Тогда же в сквере появился памятник легендарной жительнице Владивостока — Анне Щетининой. Как было заявлено на открытии объекта, это одна из самых замечательных видовых площадок, откуда открывается редкостный вид на город, остров Русский и мосты.

Но после обильных дождей в августе-сентябре 2016 года плиты, которыми была уложена видовая площадка, начали сползать к парапету и обрыву. По предварительным данным, причиной этого стало подмытие грунта ливневыми стоками.

«Специалисты проводят ряд работ геологического и геодезического характера, чтобы понять, какие работы необходимо провести для восстановления сквера и предотвращения в дальнейшем подобных ситуаций. В какие сроки сквер Щетининой будет восстановлен, пока неизвестно», — уточнили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Пока же жители и гости города опасаются подходить к парапету, чтобы не упасть в пропасть вместе с бетонными плитами. Территорию периодически огораживают полосатой лентой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Платон" так и не вывел частных дальнобойщиков из теневого сектора — перевозчики Приморья
Британия готова заплатить за выход из Европейского союза
США хотят продвигать через ООН свои ценности
Хоккеисты СКА вышли в финал Кубка Гагарина
Еврокомиссия призвала ЕС определиться с «Северным потоком»
Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд
Спецслужбы РФ заподозрили в пранк-звонке от имени Порошенко
Конор Макгрегор подозревается в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь