Отравившиеся в Екатеринбурге новосибирские спортсмены вернулись домой

Напомним, команда «Сибирь-2007» приехала в Свердловскую область для участия в турнире «Кубок юности». Накануне после ужина дети почувствовали себя плохо, у многих началась рвота, повысилась температура. Ребят госпитализировали. Сейчас проверки в спорткомплексе проводит Роспотребнадзор и прокуратура.

Елена Хамидуллина, заместитель прокурора г. Полевской: «Какие то подозрения у врача возникали они брали анализы. Анализы направляли на исследование, в настоящее время исследования, В настоящее время исследования пока не готовы. Проверка проводится специалистами Роспотребнадзора. В том числе они берут пробы в пищеблоке, пробы в корпусах».