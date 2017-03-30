Отравившиеся в Екатеринбурге новосибирские спортсмены вернулись домой
Новосибирцы, которые отравились в спорткомплексе под Екатеринбургом, возвращаются домой. Под наблюдением врачей были семеро подростков и двое взрослых.
Новосибирцы, которые отравились в спорткомплексе под Екатеринбургом, возвращаются домой. Под наблюдением врачей были семеро подростков и двое взрослых.
Напомним, команда «Сибирь-2007» приехала в Свердловскую область для участия в турнире «Кубок юности». Накануне после ужина дети почувствовали себя плохо, у многих началась рвота, повысилась температура. Ребят госпитализировали. Сейчас проверки в спорткомплексе проводит Роспотребнадзор и прокуратура.
Елена Хамидуллина, заместитель прокурора г. Полевской: «Какие то подозрения у врача возникали они брали анализы. Анализы направляли на исследование, в настоящее время исследования, В настоящее время исследования пока не готовы. Проверка проводится специалистами Роспотребнадзора. В том числе они берут пробы в пищеблоке, пробы в корпусах».
Родители отвергают предположение, что дети могли отравиться продуктами, которые привезли с собой. По словам очевидцев, пострадали и другие команды.
На одном из информационных сайтов появилось сообщение о том, что новосибирцы приехали на турнир якобы уже заболевшими.
Директор детской школы «Сибирь» Олег Прокопенко заявил «Вестям» в телефонном разговоре, что это абсолютно исключено: «Дети — всегда на виду у тренера, перед поездками он берёт на себя всю ответственность за их жизнь и здоровье. Добавлю, что, несмотря на масштабные неприятности, наши мальчишки заняли на турнире четвёртое место из восьми возможных».