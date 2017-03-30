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05:33 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке будут бороться с «сомнительными» гидами

Нашу страну в 2016-ом посетило почти два миллиона китайцев. Интерес к Приморью у гостей из Поднебесной вырос на 60%. Вот только уезжают из края многие с сомнительными и недостоверными сведениями о регионе и России. Почему?

Источник: Вести Приморье

Знакомит с Владивостоком гостей из поднебесной Владимир Зарубин уже пятый год. До этого еще 8 лет он работал в Китае. Ежедневно встречаться с новыми людьми и открывать для них форпост на Дальнем Востоке, говорит, — это его. Да и турист из КНР — благодарный слушатель.

— Мы сегодня прокатились на катере, видели и Золотой, и Русский мост. Побывали в подлодке-музее С-56. Сейчас поедем дальше. Нам всё нравится.

— Нам нравится Владивосток. Мы любим Россию и вашего президента, он — сильный лидер.

Вот только всё чаще у городских достопримечательностей Владимир встречает группы, которым псевдогиды рассказывают небылицы.

Владимир Зарубин, гид-переводчик: «Бывали случаи, когда приезжали китайские гиды, которые рассказывали, что Владивосток — это их территория. С-56 изготовлена в Китае, и “Варяг”. Рассказывают такие сказки. Мы подходим к таким туристам и рассказываем, как всё было».

Приморье занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по популярности у китайских туристов. А вот нелегальных гидов из КНР на Дальнем Востоке в разы больше. Бороться с ними решили с помощью аттестации. Уже разработана образовательная методика. В апреле готовы приступить к экзаменам.

Владимир Щур, заместитель директора Департамента туризма Приморского края: «Были разработаны порядок, положение. Но т. к. в РФ эта норма не закреплена на уровне обязательного исполнения, поэтому на сегодняшний день мы не можем ее ввести».

Пока аттестацию пройдут добровольцы. Но, возможно, скоро подтвердить свои знания и работать только по лицензированным программам должны будут все гиды без исключения.

Этот вопрос обсуждают в Совете федерации. Говорят, это давно назревшая мера. Сейчас законопроект находится на согласовании в правительстве. Возможно, в ближайшее время гиды с сомнительной квалификацией в России работать не смогут.

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