Цирк Владивостока оснастили современными технологиями
Во Владивостокском цирке устанавливают автоматические датчики контроля — систему мониторинга несущих конструкций, об этом сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостокском цирке устанавливают автоматические датчики контроля — систему мониторинга несущих конструкций, об этом сообщает ИА «Дейта».
Автоматические датчики контроля будут сигнализировать в случае фиксации
Строители рассказали, что стационарные маячки будут регистрировать колебания основных конструкций здания, при регистрации превышения допустимых параметров они передадут сигнал в диспетчерскую для оперативного устранения причин деформации.
«В состав сигнальной подсистемы мониторинга входят также сейсмометры», — отметили специалисты.
Система автоматического мониторинга монтируется по заказу Росгосцирка. В мировой практике такую систему устанавливают на всех общественных зданиях, представляющих
В ходе капитального ремонта Владивостокского цирка строители усилили несущие конструкции, в том числе купол здания, и практически заново залили новую манежную плиту, заменили кровлю и витражи, окна и инженерные системы. В зрительном зале установили ярусы металлических конструкций, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел.
Завершить капитальный ремонт цирка планируется до конца 2017 года.
Ирина Петрова.