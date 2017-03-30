Цирк Владивостока оснастили современными технологиями

Автоматические датчики контроля будут сигнализировать в случае фиксации каких-либо изменений.

Строители рассказали, что стационарные маячки будут регистрировать колебания основных конструкций здания, при регистрации превышения допустимых параметров они передадут сигнал в диспетчерскую для оперативного устранения причин деформации.

«В состав сигнальной подсистемы мониторинга входят также сейсмометры», — отметили специалисты.

Система автоматического мониторинга монтируется по заказу Росгосцирка. В мировой практике такую систему устанавливают на всех общественных зданиях, представляющих какую-либо ценность, и в местах массового посещения.

В ходе капитального ремонта Владивостокского цирка строители усилили несущие конструкции, в том числе купол здания, и практически заново залили новую манежную плиту, заменили кровлю и витражи, окна и инженерные системы. В зрительном зале установили ярусы металлических конструкций, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел.

Завершить капитальный ремонт цирка планируется до конца 2017 года.

Ирина Петрова.