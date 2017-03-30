Омских автомобилистов предупреждают об опасной яме

С приходом весны в Омске растаяли и дороги. С потеплением на дорогах Омска появились трещины и ямы, прежде скрытые снегом и льдом, а теперь покрытые водой.

Так, одна из опасностей подстерегает водителей в правом ряду на кольце по улице Бульварная. Как правило, в «капкан» попадают все, кому нужно ехать направо на улицу Панфилова.