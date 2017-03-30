Омских автомобилистов предупреждают об опасной яме

С приходом весны в Омске растаяли и дороги. С потеплением на дорогах Омска появились трещины и ямы, прежде скрытые снегом и льдом, а теперь покрытые водой.
Так, одна из опасностей подстерегает водителей в правом ряду на кольце по улице Бульварная. Как правило, в «капкан» попадают все, кому нужно ехать направо на улицу Панфилова.
Автомобилистам рекомендуют проезжать кольцо по внутренней части, чтобы избежать ЧП. К сожалению, жертвами опасной ямы уже успели стать несколько автолюбителей. Кто-то обошелся лишь испугом, другие — пробитым колесом, а некоторые машины и вовсе провалились.
Опасность заключается еще и в том, что пробоина покрыта водой: яма находится под огромной лужей. Однако угодившие в ловушку автомобилисты уверяют: яма глубокая. Сообщение об опасности разлетелось по омским пабликам.
В комментариях омичи, которым «посчастливилось» попасть в ловушку, подтверждают: яма действительно глубокая. Автолюбителям советуют не превышать скорость на данном отрезке дороги и ехать тихо.
Несмотря на массовые предупреждения в соцсетях, никакой реакции от дорожников не последовало. Горожане сокрушаются по этому поводу и продолжают своими силами предупреждать водителей об опасности.