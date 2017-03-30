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06:59 (мск), источник: Om1.ru

Омских автомобилистов предупреждают об опасной яме

Опасная выбоина находится на кольце улицы Бульварной и полностью скрыта водой. Пока не попадешь в нее, не поймешь, насколько лужа глубока. Однако количество машин, выезжающих из нее с пробитыми колесами, все увеличивается.

С приходом весны в Омске растаяли и дороги. С потеплением на дорогах Омска появились трещины и ямы, прежде скрытые снегом и льдом, а теперь покрытые водой.

Так, одна из опасностей подстерегает водителей в правом ряду на кольце по улице Бульварная. Как правило, в «капкан» попадают все, кому нужно ехать направо на улицу Панфилова.

Автомобилистам рекомендуют проезжать кольцо по внутренней части, чтобы избежать ЧП. К сожалению, жертвами опасной ямы уже успели стать несколько автолюбителей. Кто-то обошелся лишь испугом, другие — пробитым колесом, а некоторые машины и вовсе провалились.

Опасность заключается еще и в том, что пробоина покрыта водой: яма находится под огромной лужей. Однако угодившие в ловушку автомобилисты уверяют: яма глубокая. Сообщение об опасности разлетелось по омским пабликам.

В комментариях омичи, которым «посчастливилось» попасть в ловушку, подтверждают: яма действительно глубокая. Автолюбителям советуют не превышать скорость на данном отрезке дороги и ехать тихо.

Несмотря на массовые предупреждения в соцсетях, никакой реакции от дорожников не последовало. Горожане сокрушаются по этому поводу и продолжают своими силами предупреждать водителей об опасности.

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