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05:18 (мск), источник: m24.ru

Водителей столицы предупредили о гололеде в ночь на 30 марта

На улицах Москвы в ночь на 30 марта образовалась гололедица, сообщили в Центре безопасности дорожного движения (ЦОДД).

Водителей столицы предупреждают о безопасности движения: необходимо соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также быть внимательными. В утренние часы дорожная ситуация из-за гололедицы осложнится.

В ЦОДД рассказали, что ночные температуры пока опускаются ниже пяти градусов Цельсия — от -5 до -7.

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