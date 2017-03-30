Водителей столицы предупредили о гололеде в ночь на 30 марта
На улицах Москвы в ночь на 30 марта образовалась гололедица, сообщили в Центре безопасности дорожного движения (ЦОДД).
На улицах Москвы в ночь на 30 марта образовалась гололедица, сообщили в Центре безопасности дорожного движения (ЦОДД).
Водителей столицы предупреждают о безопасности движения: необходимо соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также быть внимательными. В утренние часы дорожная ситуация
В ЦОДД рассказали, что ночные температуры пока опускаются ниже пяти градусов Цельсия — от -5 до -7.