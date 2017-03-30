Экс-ректор «политеха» Иркутска обжалует решение об отмене оправдательного приговора

Бывший ректор ИрГТУ Иван Головных подал кассационную жалобу на решение об отмене оправдательного приговора. Документы передали в Иркутский областной суд еще 24 марта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, в конце февраля областной суд отменил оправдательный приговор Ивану Головных по делу о превышении должностных полномочий. Дело должны были направить на новое рассмотрение в Свердловский районный суд.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что бывший ректор ИрГТУ подозревался в превышении должностных полномочий. Он мог незаконно передать часть земельного участка площадью около 3 га, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации и находящегося в пользовании ИрГТУ, под коммерческую застройку одной из строительных фирм Иркутска.