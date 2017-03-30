Аварийное здание «Китай-города» на пр. Мира отреставрируют

Аварийное здание «Китай-города» на пр. Мира будет отремонтировано. Сейчас собственник разрабатывает проект реконструкции. Об этом сообщает «Авторитетное радио».

Здание сохранит свой прежний функционал — в нем разместятся торговые помещения и офисы. О сроках реконструкции станет известно, когда проект пройдет все этапы проверки.

«В настоящее время собственники здания разработали проект, который находится в государственной экспертизе. После этого они обратятся в департамент градостроительства за получением разрешения на реконструкцию», — рассказала пресс-секретарь департамента градостроительства мэрии Оксана Покаместова.

Также предполагается реконструкция высотного здания КАТЭКНИИУголь, которое находится по соседству с «Китай-городом». Ранее мэрия требовала закончить работы с фасадом, чтобы высотка не портила внешний облик центра Красноярска. Сейчас готовится проект о внутреннем оснащении здания.

Торговый центр «Китай-город» требует капитального ремонта. Еще в 2006 году контролирующие ведомства установили, что здание находится в аварийном состоянии: с треском проседали колонны, по стенам пошли трещины, а в нескольких местах с пола стала отслаиваться керамическая плитка. Эти процессы активизировались, когда произошло существенное повышение уровня воды в Енисее — река вышла из берегов, затопив набережную.

В 2013 году «Китай-город» официально закрыли на ремонт. Специалисты предлагали снести здание и построить на его месте современный комплекс.