Для новосибирских школ напишут учебник по истории региона

Учебник «История Новосибирской области» будет разработан по заказу регионального министерства образования, науки и инновационной политики. Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, учебное пособие должно быть ориентировано на обучающихся по основным общеобразовательным программам.

«Главной целью учебного пособия является повышение познавательного интереса к региональной истории. Учебное пособие должно демонстрировать многоуровневое представление истории, согласно которому локальная история и история Новосибирской области включается в историю Российского государства и контекст всемирной истории», — говорится в документации.

Начальная цена контракта — 1 млн 496 тыс. руб., победитель определится 19 апреля — он должен будет разработать пособие за 45 дней.

В учебнике должно быть 17 параграфов, разделенных на три раздела: «Древняя и средневековая история области», «История Новосибирской области конца XVII — начала ХХ вв.» и «Новосибирская область в ХХ веке». Содержание должно опираться на архивные данные и новейшие исследования ученых СО РАН.

Исполнитель должен привлечь к подготовке учебного пособия высококвалифицированный коллектив профессиональных историков.