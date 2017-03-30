В Омской области выберут лучшие семьи года

В Омской области проходит прием документов на соискание премии «Семья года». Министерство труда и социального развития принимает документы до 10 апреля 2017 года, после этого все бумаги будут направлены в конкурсную комиссию.

Материалы могут предоставить органы государственной власти, местные самоуправления и общественные организации. Торжественная церемония награждения традиционно пройдет в июле, приуроченная к Дню семьи, любви и верности.

В 2017 году было решено расширить количество номинаций в конкурсе губернатора Омской области’Семья года. Так, если в прошлом году номинаций было 7, в этом году их стало 10. В список номинаций внесли новые — «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций» и «Сельская семья».

Отметим, в 2017 году конкурс пройдет уже в 11 раз. Как отмечают в Минтруда, количество заявок с каждым годом все увеличивается. Вместе с количество заявок растет и число номинаций, чтобы можно было отметить как можно больше семей, например, те, что в браке уже более 50 лет — для таких создали номинацию «Золотая семья». В номинации «Семья — хранитель традиций» отметят семьи, сохраняющие традиции национальной культуры и историю своего рода.

Для семей, проживающих в сельских поселениях Омской области, имеющих при этом достижения в труде, творчестве, спорте и воспитании детей, создали номинацию «Сельская семья».

Ранее победителей выбирали по 7 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Династия», «Приемная семья», «Преодоление», «Социально активная семья» и «Семейное дело».

Всего за предыдущие годы существования конкурса, премия была присуждена 53 семьям.