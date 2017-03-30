Сергей Ломанов-старший раскритиковал работу Николая Валуева
Тренер предложил боксеру уйти в свой вид спорта.
Тренер предложил боксеру уйти в свой вид спорта.
Легенда красноярского спорта Сергей
«Я ничего против не имею этих людей, но наблюдательный совет Федерации принимает самые суперсложные решения по хоккею с мячом! Они выдающиеся люди все там — космонавты, ученые,
Напомним, в декабре прошлого года Валуев поддержал длительную дисквалификацию именитого тренера.
Сергей
Дисквалификация тренера возмутила болельщиков «Енисея», запустивших флэшмоб «За Ломановым — правда!» и создавших петицию с просьбой разобраться в ситуации. За тренера заступились губернатор Виктор Толоконский, министр обороны Сергей Шойгу и другие известные персоны. Сам Ломанов неоднократно заявлял, что не согласен с вынесенным вердиктом и намерен обжаловать его в суде.
На прошлой неделе исполком ФХМР пересмотрел решение и отменил дисквалификацию. При этом тренер предупрежден о недопустимости нарушения установленных норм в будущем.