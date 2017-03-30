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06:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сергей Ломанов-старший раскритиковал работу Николая Валуева

Тренер предложил боксеру уйти в свой вид спорта.

Легенда красноярского спорта Сергей Ломанов-старший подверг критике работу известного в прошлом боксера Николая Валуева, который сейчас входит в состав Федерации хоккея с мячом России. Тренер заявил, что Валуев «ничего не понимает в хоккее».

«Я ничего против не имею этих людей, но наблюдательный совет Федерации принимает самые суперсложные решения по хоккею с мячом! Они выдающиеся люди все там — космонавты, ученые, вице-губернаторы. Но они в хоккее ничего не понимают. Тот же боксер Валуев — ему надо в наблюдательный совет бокса идти работать. Но зачем идти в хоккей с мячом и потом учить меня жить? Я этого не понимаю. Я не меньше сделал для спорта, чем он, а то и больше. Я старше его намного. А тут человек пришел ниоткуда, начинает управлять, говорить, кто я, что я… Ты кто такой? Иногда хочется ответить таким людям, которые на себя много берут», — рассказал Ломанов «7 каналу».

Напомним, в декабре прошлого года Валуев поддержал длительную дисквалификацию именитого тренера. Экс-боксер и депутат Госдумы назвал ситуацию «откровенной дискредитацией Федерации со стороны Ломанова».

Сергей Ломанов-старший был отстранен от работы на 2,5 года в связи с «грубыми и циничными нарушениями». Решение вынес исполком Федерации хоккея с мячом России. Причиной стало якобы неадекватное поведение Ломанова после матча в Кемерове с «Кузбассом».

Дисквалификация тренера возмутила болельщиков «Енисея», запустивших флэшмоб «За Ломановым — правда!» и создавших петицию с просьбой разобраться в ситуации. За тренера заступились губернатор Виктор Толоконский, министр обороны Сергей Шойгу и другие известные персоны. Сам Ломанов неоднократно заявлял, что не согласен с вынесенным вердиктом и намерен обжаловать его в суде.

На прошлой неделе исполком ФХМР пересмотрел решение и отменил дисквалификацию. При этом тренер предупрежден о недопустимости нарушения установленных норм в будущем.

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