Дороги Кемерова перевели на летнее содержание

Кемеровские дорожные службы перешли на летнее содержание дорог.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в областной столице будет работать автопылесос «Джонсон» на базе КамАЗа, который передали городу по поручению Амана Тулеева. Также на уборку городских улиц выйдут «ПУМы», «Бродвеи», тракторные щётки, 30 машин ДМК, оснащённых поливомоечным оборудованием и 65 единиц вспомогательной техники: грейдеры, тракторные тележки, автосамосвалы.
Как заметил глава Кемеров Илья Середюк, весенне-летний уборочный сезон, как правило, начинается 15 апреля. Но в этом году было принято решение начать работы на две недели раньше.