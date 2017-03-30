Дороги Кемерова перевели на летнее содержание

Кемеровские дорожные службы перешли на летнее содержание дорог.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в областной столице будет работать автопылесос «Джонсон» на базе КамАЗа, который передали городу по поручению Амана Тулеева. Также на уборку городских улиц выйдут «ПУМы», «Бродвеи», тракторные щётки, 30 машин ДМК, оснащённых поливомоечным оборудованием и 65 единиц вспомогательной техники: грейдеры, тракторные тележки, автосамосвалы.