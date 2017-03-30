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07:02 (мск), источник: VLADNEWS

Замглавы ГУФСИН по работе с верующими назначен в Приморье

Им стал игумен Тихон.

Замглавы ГУФСИН по работе с верующими назначен в Приморье: им стал Александр Иршенко (игумен Тихон) — руководитель отдела Владивостокской епархии по тюремному служению, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН.

В обязанности помощника начальника по работе с верующими входит надзор за осуществлением религиозных прав осужденных, помощь в проведении обрядов и церемоний, а также поддержание и укрепление мирных отношений между осужденными.

С 2014 года между уголовно-исполнительной системой и Русской православной церковью действует соглашение о сотрудничестве. Священнослужители участвуют в душепопечении не только осужденных, но и сотрудников и их семей. Сегодня во всех учреждениях есть комнаты для молитвы, где верующие могут обратиться напрямую к священнослужителю.

В учреждениях ГУФСИН Приморья создано 19 православных общин, возведено шесть храмов-часовен и еще два находятся сейчас в стадии строительства.

Необходимо отметить, что отец Тихон уверен: нужно создать в Приморье реабилитационный центр при Церкви для осужденных. Ведь люди, которые выходят на свободу после длительного ее лишения, нуждаются в помощи для адаптации на воле. Об этом новоиспеченный замглавы приморского ГУФСИН по работе с верующими говорил на заседании Общественного совета при ведомстве в феврале.

Справка:

В 1996 году игумен Тихон окончил ДВГУ по специальности «юриспруденция». В 2004 году — Московскую Православную Духовную Семинарию, в 2008 году — Киевскую Духовную Академию, получив диплом кандидата богословия. С 2001 года является руководителем отдела Владивостокской епархии по тюремному служению.

На протяжении многих лет участвует в духовно-нравственном воспитании осужденных, оказывая особое внимание несовершеннолетним осужденным и следственно-арестованным. Ведет активную работу с сотрудниками, пропагандируя нравственные устои и здоровый образ жизни.

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