Замглавы ГУФСИН по работе с верующими назначен в Приморье
Им стал игумен Тихон.
Им стал игумен Тихон.
Замглавы ГУФСИН по работе с верующими назначен в Приморье: им стал Александр Иршенко (игумен Тихон) — руководитель отдела Владивостокской епархии по тюремному служению, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В обязанности помощника начальника по работе с верующими входит надзор за осуществлением религиозных прав осужденных, помощь в проведении обрядов и церемоний, а также поддержание и укрепление мирных отношений между осужденными.
С 2014 года между
В учреждениях ГУФСИН Приморья создано 19 православных общин, возведено шесть
Необходимо отметить, что отец Тихон уверен: нужно создать в Приморье реабилитационный центр при Церкви для осужденных. Ведь люди, которые выходят на свободу после длительного ее лишения, нуждаются в помощи для адаптации на воле. Об этом новоиспеченный замглавы приморского ГУФСИН по работе с верующими говорил на заседании Общественного совета при ведомстве в феврале.
Справка:
В 1996 году игумен Тихон окончил ДВГУ по специальности «юриспруденция». В 2004 году — Московскую Православную Духовную Семинарию, в 2008 году — Киевскую Духовную Академию, получив диплом кандидата богословия. С 2001 года является руководителем отдела Владивостокской епархии по тюремному служению.
На протяжении многих лет участвует в