Каждому 2-му южноуральцу профессию выбрали родители

Каждому второму южноуральцу профессию выбрали родители. Данные опроса опубликовал портал Зарплата.ру, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

А половина из тех, кто следовал зову души — в итоге разочаровались в выборе. В опросе участвовали около тысячи человек. Выяснилось: те, кто шел за призванием, чаще всего, выбирали юриспруденцию, программирование, педагогику и рабочие специальности.

В итоге — две трети тех, кто самостоятельно выбрал профессию, по ней и работают, и менять ее не стали бы. Для тех же, кому выбор дался непросто, решающими аргументами оказались мнение родителей, доступность образования, престиж профессии или желание избежать службы в армии.

Абсолютно довольны выбором — 15%. И всего 11% южноуральцев удалось найти работу, о которой мечтали в детстве.