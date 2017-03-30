Американская стиральная машинка «исполнила» ирландский драм-энд-бэйс

На видео, которое за два дня набрало более восьми тысяч лайков и более 4,5 тысяч ретвитов, вращающийся барабан со стирающимися вещами стучит о стенки машинки, создавая оригинальный ритмический рисунок.

«Необыкновенный новый трек Эфикс Твина», — пошутил Alreadytaken74, сравнив стук барабана с музыкой ирландского диджея, специализирующегося на жанрах техно, эмбиент и драм-энд-бэйс.