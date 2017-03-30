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07:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Американская стиральная машинка «исполнила» ирландский драм-энд-бэйс

Американская стиральная машина исполнила драм-энд-бэйс во время стирки белья своего хозяина. Ролик был опубликован 28 марта в Twitter-аккаунте пользователя под ником Alreadytaken74.

На видео, которое за два дня набрало более восьми тысяч лайков и более 4,5 тысяч ретвитов, вращающийся барабан со стирающимися вещами стучит о стенки машинки, создавая оригинальный ритмический рисунок.

«Необыкновенный новый трек Эфикс Твина», — пошутил Alreadytaken74, сравнив стук барабана с музыкой ирландского диджея, специализирующегося на жанрах техно, эмбиент и драм-энд-бэйс.

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