Всемирно известный скрипач Вадим Репин сыграл в аэропорту Толмачево. Флешмоб с участием маэстро, коллектива молодых солистов-виртуозов «Блестящие смычки» и шоу-балета устроили в зале прилета, куда прибыл рейс с Вадимом Репиным.

Импровизированный мини-концерт организовали в рамках масштабной образовательной программы «Просто общайся со звездой».