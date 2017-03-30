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07:36 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Всемирно известный скрипач Вадим Репин сыграл в аэропорту Толмачево

Мини-концерт организовали в рамках программы «Просто общайся со звездой».

Всемирно известный скрипач Вадим Репин сыграл в аэропорту Толмачево. Флешмоб с участием маэстро, коллектива молодых солистов-виртуозов «Блестящие смычки» и шоу-балета устроили в зале прилета, куда прибыл рейс с Вадимом Репиным.

Импровизированный мини-концерт организовали в рамках масштабной образовательной программы «Просто общайся со звездой».

Уникальные бесплатные мастер-классы для всех желающих провели в Новосибирске в этом году мировые звезды, участники Транссибирского арт-фестиваля. Зрителями концерта в Толмачево стали пассажиры и встречающие. Музыканты в лучших традициях флеш-мобов заранее переоделись в официантов, уборщиков, путешественников, чтобы не выделяться из толпы. Скрипки доставали из чемоданов, пакетов и даже из большой мусорной корзины.

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