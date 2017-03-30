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07:34 (мск), источник: VN.ru

Отделение лечения болезней сердца откроют в ЦКБ Академгородка

Строительство семи поликлиник, перинатального центра, фельдшерско-акушерских пунктов — планов на 2017-ый у минздрава региона немало. Но есть среди задач и решение непростой кадровой проблемы. Как ее решать, обсудили 29 марта на ведомственной коллегии. Подвели и итоги прошлого года.

Смертность от инфарктов и инсультов в регионе стала ниже. Связывают это с тем, что в области развивается сеть сосудистых центров. Уже пять лет в круглосуточном режиме пациентам с болезнями системы кровообращения оказывают специализированную помощь. Два региональных центра, семь первичных, охват территории области — 85 процентов. В планах — открыть новое отделение в ЦКБ СО РАН. Это поможет оперативней оказывать помощь жителям Советского и Первомайского районов Новосибирска.

Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости — направление, заданное руководством страны, в регионе выдержать удается.

— В Новосибирской области прирост населения, мы находимся на 16-м месте в РФ. Показатели по снижению смертности и росту населения мы имеем все шансы сохранить. Думаю, что вклад со стороны медицины в это дело очень большой, — говорит министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.

В числе приоритетных — кадровый вопрос. Средняя заработная плата врачей и среднего медперсонала растет, активно реализуется программа «Земский доктор», которая позволяет молодым специалистам, отправляющимся в сельскую местность, получить миллион рублей. Как сделать так, чтобы врачи, отработав положенные пять лет, оставались в районе? Опытные специалисты уверены, что одними финансами молодежь не удержать.

— Когда я приезжал в сельскую больницу, наблюдал, как солидные серьезные молодые ребята ведут прием в поликлинике. А определять их на такие должности нельзя. Молодой хирург, который приехал работать, — амбициозный человек и хочет добиться определенных успехов, показать себя. Врач должен работать хирургом в стационаре, а не считать дни в поликлинике. И как только подойдет время, специалист сразу убежит, — говорит главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов.

Частично решить проблему нехватки кадров в первичном звене удастся уже летом — больше двухсот человек закончат Новосибирский медуниверситет. Впрочем, условия, которые предложат в районах области, могут заинтересовать не только молодых специалистов.

— В этом году мы планируем строительство шести ФАПов на сельских территориях. Сегодня вносим изменения, добавим еще 20. Из этих 26 ФАПов почти половина будет построена с жилыми помещениями, двухкомнатными квартирами, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

На коллегии обсудили и вопрос соблюдения медицинской этики. Пациенты нередко жалуются на грубое обращение. Губернатор подчеркнул, что этот комплекс проблем предстоит решать в обязательном порядке. В том числе, на государственном уровне.

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