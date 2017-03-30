Омские власти помогут семье погибшего в Чечне бойца Росгвардии

Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил оказать помощь семье бойца Росгвардии Дмитрия Гурата, погибшего при нападении бандгруппы на военную базу в Чечне в ночь на 24 марта, сообщает правительство региона.

С вопроса оказания поддержки семье военнослужащего войск национальной гвардии РФ, младшего сержанта Дмитрия Гурата глава региона во вторник начал рабочую встречу с новым главой Черлакского района региона, откуда родом боец.

«Возьмите на контроль и обеспечьте содействие во всех вопросах, связанных с организацией похорон. Посмотрите, какая помощь нужна матери и сестре Дмитрия, мы поможем», — сказал Назаров.

Тело бойца Росгвардии уже доставлено в село Елизаветинка Черлакского района, где жил Дмитрий Гурат. Похороны с воинскими почестями состоятся в среду, 29 марта. Дмитрию Гурату было 28 лет, он проходил службу по контракту.