Все выгребные ямы пересчитают в Листвянке на берегу Байкала
Инвентаризацию выгребных ям начала проводить администрация Листвянки Иркутского района в марте 2017 года.
Инвентаризацию выгребных ям начала проводить администрация Листвянки Иркутского района в марте 2017 года.
Об этом сообщает газета «Наша Листвянка». В посёлке 90% населения пользуются выгребными ямами, а администрация не знает, в каком они состоянии (есть у них дно или нет), кем откачиваются жидкие бытовые отходы и куда вывозятся, заключены ли договоры.
Как рассказал ведущий специалист по благоустройству администрации Альберт Якимов, сложилась абсурдная ситуация: строятся гостиницы, жильё, а объёмы стоков на очистных сооружениях неуклонно падают, это значит,
Составлен конкретный план проверок, в посёлке около 600 домов в частном секторе, гостиниц около 40. Инвентаризация затронет и магазины, кафе, рестораны. Уже проверили 70 домов, почти половина — благоустроенные. Если в доме ещё нет ямы, но люди собираются благоустраиваться в будущем, им рекомендуют, как это нужно сделать по всем правилам.