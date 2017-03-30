Все выгребные ямы пересчитают в Листвянке на берегу Байкала

Об этом сообщает газета «Наша Листвянка». В посёлке 90% населения пользуются выгребными ямами, а администрация не знает, в каком они состоянии (есть у них дно или нет), кем откачиваются жидкие бытовые отходы и куда вывозятся, заключены ли договоры.

Как рассказал ведущий специалист по благоустройству администрации Альберт Якимов, сложилась абсурдная ситуация: строятся гостиницы, жильё, а объёмы стоков на очистных сооружениях неуклонно падают, это значит, что-либо отходы вывозят в иные места, либо выгребные ямы без дна, соответственно, стоки из почвы идут прямиком в Байкал, что недопустимо.

Составлен конкретный план проверок, в посёлке около 600 домов в частном секторе, гостиниц около 40. Инвентаризация затронет и магазины, кафе, рестораны. Уже проверили 70 домов, почти половина — благоустроенные. Если в доме ещё нет ямы, но люди собираются благоустраиваться в будущем, им рекомендуют, как это нужно сделать по всем правилам.