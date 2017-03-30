В Новосибирске запустят речной трамвай от Речного вокзала до Аквапарка, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора компании «Речфлот» Антона Бочарова.

В 2017 году компания планирует увеличить пассажиропоток речных перевозок на теплоходах на 15% — до 150 тысяч человек. Годом ранее «Речфлот» перевез 130 тысяч пассажиров.

В новом сезоне планируется запуск нового маршрута от Речного вокзала до Новосибирского аквапарка. Ожидается также запуск «маршрутов выходного дня». Кроме того, компания в 2016 году купила новый теплоход, который способен плыть не только по реке Обь, но и в Новосибирском водохранилище.