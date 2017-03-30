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07:27 (мск), источник: Uralpress.ru

На границе с Челябинской областью из-за непогоды ограничено движение транспорта

Из-за ухудшения погодных условий и недостаточной видимости введено временное ограничение движения на трассе Р-336 Оренбург-Орск-Шильда на границе с Челябинской областью.

Источник: Reuters

Как сообщили агентству «Урал—пресс-информ» в ГУ МЧС Челябинской области, ограничение вводится на участке со 170 до 260 километр с 7 часов утра до особого распоряжения.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью в горах выпал снег (от 0,2−2 миллиметров). В дневные часы местами ожидается умеренный снег, в отдельных районах метели, на дорогах сильная гололедица.

В ГУ МЧС ОРенбургской области водителям рекомендуют во время поездок останавливайтесь и очищайте лед, налипший снег с ветрового стекла и «дворников», фар и зеркал заднего вида. А участки со снежными заносами проезжать сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью и соблюдать большую дистанцию с впереди идущим автомобилем.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирать номера экстренных служб 101, 102, 103.

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