Омичи жалуются на «моря» на городских улицах
Губернатор поручил главе ГИБДД заняться этим вопросом.
Губернатор поручил главе ГИБДД заняться этим вопросом.
Губернатор провёл рабочую встречу с назначенным на днях главным госавтоинспектором Омской области Сергеем Картавенко.
Виктор Назаров высказал обеспокоенность тем, что сейчас на проезжей части в результате таяния снега скапливается огромное количество воды. Омичи остро реагируют на эту проблему, сообщает «12 канал».
Начальник ГИБДД, в свою очередь, заверил главу региона, что обследование магистралей в городе и районных центрах ведётся ежедневно.
Между тем омичи жалуются в соцсетях и на огромные лужи, которые не обойти и не объехать. В частности, в Амурском посёлке.
В комментариях пользователи отмечают, что на этом месте ситуация ежегодно повторяется, но никто не торопится эту лужу ликвидировать.