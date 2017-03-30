Омичи жалуются на «моря» на городских улицах

Губернатор провёл рабочую встречу с назначенным на днях главным госавтоинспектором Омской области Сергеем Картавенко.

Виктор Назаров высказал обеспокоенность тем, что сейчас на проезжей части в результате таяния снега скапливается огромное количество воды. Омичи остро реагируют на эту проблему, сообщает «12 канал».