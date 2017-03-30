Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Найк Борзов расскажет все о депрессии
СМИ: 4 тыс. га земли около "дачи Медведева" арендовали за 40 руб
Стоит ли покупать ребенку домашнее животное
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
Листопад, Кисель, Сорока: как давали детям имена на Руси
Что делать, если ребенок ничего не хочет: 8 советов
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
14На восток США обрушилась снежная буря
9В мире зацвела сакура
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
07:25 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи жалуются на «моря» на городских улицах

Губернатор поручил главе ГИБДД заняться этим вопросом.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор провёл рабочую встречу с назначенным на днях главным госавтоинспектором Омской области Сергеем Картавенко.

Виктор Назаров высказал обеспокоенность тем, что сейчас на проезжей части в результате таяния снега скапливается огромное количество воды. Омичи остро реагируют на эту проблему, сообщает «12 канал».

Начальник ГИБДД, в свою очередь, заверил главу региона, что обследование магистралей в городе и районных центрах ведётся ежедневно. Из-за подтоплений уже нарушена работа светофоров.

Между тем омичи жалуются в соцсетях и на огромные лужи, которые не обойти и не объехать. В частности, в Амурском посёлке.

В комментариях пользователи отмечают, что на этом месте ситуация ежегодно повторяется, но никто не торопится эту лужу ликвидировать.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Заберите нас отсюда!» Сибиряки просят их переселить
Британия готова заплатить за выход из Европейского союза
США хотят продвигать через ООН свои ценности
Хоккеисты СКА вышли в финал Кубка Гагарина
Еврокомиссия призвала ЕС определиться с «Северным потоком»
Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд
Спецслужбы РФ заподозрили в пранк-звонке от имени Порошенко
Конор Макгрегор подозревается в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь